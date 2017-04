Unfall in Holzlar

Holzlar. Bei einem Ausweichmanöver fährt ein Fahranfänger gegen zwei Verkehrsschilder, rutscht eine Böschung hinunter und verletzt sich schwer. Er war einem Linienbus begegnet.

Von Anja Wollschlaeger, 30.04.2017

Ein Bus der Stadtwerke Bonn, der zum linksabbiegen die Linksabbiegerspur befuhr, hat am Sonntag einen entgegenkommenden Fahranfänger in seinem PKW möglicherweise derart aus der Fassung gebracht, dass er das Steuer verriss.

Gegen 5:30 Uhr war der junge Mann in seinem PKW auf der Reinold-Hagen-Straße in Richtung Holzlar unterwegs. Ihm kam wohl ein Kraftomnibus der Stadtwerke Bonn entgegen, der in Bechlinghoven auf die Müldorfer Straße nach links abbiegen wollte und sich daher bereits auf der entsprechenden Abbiegespur befand.

Warum der 18-Jährige an der Stelle die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist auch der Polizei noch unklar. Fest steht, dass er eine Vollbremsung einleitete und nach rechts versuchte auszuweichen. Er überfuhr dabei eine Verkehrsinsel mit dem darauf stehenden Verkehrszeichen. Am Gehweg prallte er gegen einen weiteren Schilderpfosten und rutschte schließlich eine Böschung hinter. Das Auto blieb auf dem Dach liegen.

Der junge Mann wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Um sein Auto kümmerte sich der Abschleppdienst. Die Polizei schätzt den Schaden für die Stadt Bonn wegen der Verkehrsschilder auf 1.000 Euro. Den Schaden am PKW des 18-Jährigen beziffern die Beamten auf etwa 5.000 Euro.