Viele Bierdeckel

PÜTZCHEN. Der Freundeskreis Pützchens Markt kürt beim Rheinischen Abend Landrat Sebastian Schuster zum 400. Mitglied. Für den Jahrmarkt hat er Überraschungen parat.

Der Freundeskreis Pützchens Markt steht in den Startlöchern und fiebert der Eröffnung des 650. Volksfestes entgegen. Der Verein ist gleich zum Auftakt stark gefordert: Gemeinsam mit der Stadt Bonn organisiert der Freundeskreis zum sechsten Mal den historischen Festumzug. 92 Zuggruppen haben sich angemeldet und werden von Zugleiter Joachim Mertens von der Holtorfer Straße bis zum Bayernzelt über das Festgelände angeführt. Start ist am Freitag, 8. September, um 13.30 Uhr.

Mit mehr als 50 historischen Zugmaschinen werden die Schausteller im Umzug vertreten sein. „In Pützchen gibt es den längsten Schaustellerumzug von ganz Deutschland“, sagte der Bonner Schausteller und zweiter Vorsitzende des Freundeskreises, Hubert Markmann, dem GA.

Bierdeckel in Herzform

Für das Jubiläum von Pützchens Markt (8. bis 12. September) hat sich der Freundeskreis zudem einige Überraschungen einfallen lassen: Auf eigene Kosten hat der Verein 15 000 Bierdeckel in Herzform drucken lassen, die an alle Gastwirte auf den Marktwiesen verteilt werden. Von diesen Bierdeckeln hat der Verein sich einige im Großformat drucken lassen.

Mit ihnen werben die Vereinsmitglieder an ihrem Pavillon an der Kreuzung Sebastianusstraße/Holzlarer Weg. Von diesem Standpunkt aus beobachten die Mitglieder den Kirmesaufbau und beantworten alle Fragen rund um Pützchens Markt. Treuster Vereinsfan ist Hans Aufdermauer. Der 84-Jährige verfolgt das Geschehen rund um Pützchens Markt seit 20 Jahren – früher von seinem Klappstuhl an der Kreuzung, jetzt aus dem Pavillon heraus. Seit der Gründung des Vereins im Jahr 2007 haben sich 399 Mitglieder dem Freundeskreis angeschlossen. Das 400. Mitglied wird am Sonntag, 10. September, beim Rheinischen Abend ab 18 Uhr im Bayernzelt gekürt: Rhein-Sieg-Landrat Sebastian Schuster.

Eigene Verkaufsbude für den Freundeskreis

Weil es sich 2016 bewährt hat, wird es auch in diesem Jahr wieder die Kinder-Finder geben. Die Armbänder sind in der Einsatzleitstelle in der Marktschule kostenlos erhältlich. Eltern schreiben Namen, Adresse und Telefon auf die Armbänder und befestigen diese für den Fall des Verlorengehens am Handgelenk ihres Kindes.

Neu ist auch: Während der Kirmestage bezieht der Freundeskreis erstmals eine eigene Verkaufsbude an der Marktstraße in Höhe Elektro Hönighausen. Dort werden viele verschiedene Geschenkartikel rund um Pützchens Markt verkauft werden.