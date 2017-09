Junges Talent aus Bonn

Beuel. Daniel Sidiqie kommt aus Beuel und hat bereits ein Buch geschrieben: In seinem Ratgeber gibt er Schülern Tipps für das richtige Lernen. Sein nächstes Projekt ist ein Krimi.

Von Gabriele Immenkeppel, 08.09.2017

„Man erstickt den Verstand der Kinder unter einem Ballast unnützer Kenntnisse.“ Diesem Zitat von François-Marie Arouet, besser bekannt als Voltaire, kann Daniel Sidiqie nur zustimmen. Endlose Matheformeln, Geschichtsdaten, Konjugationen, Vokabeln – auch der 13-jährige Schüler aus Beuel stöhnt hin und wieder über den Lernstoff sowie die Flut an Hausaufgaben. Doch Daniel, der in Bonn geboren wurde und afghanische Wurzeln hat, hat einen Weg gefunden, wie er das tägliche Schulpensum effektiv und relativ stressfrei erledigen kann. Das funktioniert bei ihm so gut, dass Daniel Sidiqie jetzt einen Ratgeber übers richtige Lernen geschrieben hat.

Doch sein Erstlingswerk hat er nicht unter seinem Namen veröffentlicht. „Nein“, lacht der Schüler des Nicolaus-Cusanus-Gymnasiums. „Ich habe mir den Künstlernamen Daniel Voltaire zugelegt. Ich bin einfach begeistert vom Schreibstil und von den philosophischen Gedanken Voltaires.“

„Spaß an Schule? Organisation & Zeitmanagement in der Schule“ lautet der Titel seines Ratgebers (4,95 Euro), der über seine Homepage https://supr.com/spassanschule/allgemein/spass-an-schule-daniel-voltaire/ bestellt werden kann. Auf 91 Seiten gibt der 13-Jährige Tipps zum Umgang mit Stress, zur Motivation, dem richtigen Zeitmanagement, der Organisation, verrät Lerntricks und gibt Anregungen, wie man sich optimal auf eine Klassenarbeit vorbereiten kann oder ein Referat aufbauen sollte. „Das Besondere an meinem Buch ist, dass ich alles in einer Sprache geschrieben habe, die meine Mitschüler verstehen. Zudem habe ich ein paar Witze eingefügt, damit auch der Spaß nicht zur kurz kommt.“

Rund fünf Monate lang hat der kleine Voltaire an seinem Ratgeber gearbeitet. Dabei hat er natürlich seine eigenen Lerntipps stets beherzigt. „Ich habe jeden Tag etwas gemacht, damit ich nicht irgendwann stundenlang vor dem Manuskript sitzen musste und so die Lust verloren hätte“, erklärt er. Fürs Schreiben hatte er am Nachmittag Zeit genug, denn schließlich ist Daniel Sidiqie, dessen Lieblingsfächer Deutsch und Biologie sind, ein guter Schüler, der die Hausaufgaben schnell erledigt. Auch Mutter Trina ist stolz auf ihren Ältesten. „Das hat er wirklich hervorragend gemacht“, lobt sie ihn. „Ich bin einfach nur begeistert, dass er das Projekt gemeistert hat.“

Ein ganz normales Teenagerleben

Auf seinem Erstlingswerk ausruhen will sich der 13-Jährige allerdings nicht. „Nein“, erzählt er. „Nächste Woche beginne ich mit einem neuen Manuskript.“ Das soll jedoch ein Roman für Jugendliche werden, in dem ein Verbrechen aufgeklärt werden muss. „Die Vorarbeiten sind erledigt, jetzt kann ich mit dem Schreiben beginnen.“

Dabei ist der Gymnasiast kein Neuling auf dem Gebiet. Denn er hat bereits seit einiger Zeit einen eigenen Blog, den er jetzt noch ausbauen will. „Nicht nur das Schreiben bereitet mir viel Freude, sondern auch das Fotografieren sowie die Bildbearbeitung“, sagt er. Trotz seines Schreibtalents will er später nicht als Schriftsteller Karriere machen. „Ich will Jura studieren und Anwalt werden“, sagt er spontan. „Vielleicht habe ich später in meiner Freizeit Zeit, ein Buch zu schreiben.“

Bis es so weit ist, lebt er ein ganz normales Teenagerleben. „Ich höre gerne Musik und treffe mich mit meinen Freunden“, sagt er. Für die Zukunft hat er gleich eine Reihe von Wünschen. „Ich will gute Noten schreiben, ein tolles Abitur machen und hoffe, dass mir die Ideen für meine Bücher niemals ausgehen“,sagt er lachend und ergänzt. „Ach ja, wichtig ist natürlich auch, dass es meiner Familie weiterhin so gut geht.“