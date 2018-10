Munition im Flussbett

Bonn. Der Kampfmittelräumdienst hat am Montagmorgen eine 110 Kilo schwere Sprenggranate am Bonner Rheinufer geborgen. Zuvor war in mehreren Fällen Kriegsmunition gefunden worden.

Der niedrige Pegelstand des Rheins fördert immer mehr Kriegsmunition zutage. Nachdem der Kampfmittelräumdienst bereits am Sonntagabend sieben Blindgänger am Bonner Rheinufer aufgesammelt hat, sind die Experten am Montagmorgen erneut angerückt, um eine Sprenggranate zu bergen.

Die Einsatzkräfte des Kampfmittelräumdienstes haben gegen 9 Uhr die Granate zunächst ausgegegraben, um sie dann rund 60 Meter weit über den Uferbereich zu tragen. Auf einem Weg oberhalb des Uferbereichs hatte die Feuerwehr einen Spezialkran positioniert, der das 110 Kilogramm schwere Exemplar anhob und auf den Gehweg zog. Dort wurde die Munition auf einen Transporter geladen. Die Sprenggranate musste über das Ufer getragen werden, da der Kran nicht näher an die Fundstelle gefahren werden konnte.

Bislang hatten die bereits geborgenen Granaten unter der Wasseroberfläche im Sand gesteckt. Weil der Pegel des Rheins mittlerweile auf unter 83 Zentimeter gesunken ist, ragten sie aus dem Wasser. Niedriger stand das Wasser nur im Jahr 1929, wie der ehemalige Statistiker der Stadt Bonn, Klaus Kosack, berichtet: Im Februar lag der Pegel bei 0,76 Metern.

Kriegsmunition im Rhein in Bonn entdeckt Foto: Benjamin Westhoff Mit einem Spezialkran wurde die Bombe angehoben.

Foto: Nicolas Ottersbach Die 110 Kilogramm schwere Sprenggranate wurde erfolgreich geborgen.

Foto: Benjamin Westhoff Feuerwehr, Ordnungsamt und der Kampfmittelräumdienst haben eine Sprenggranate geborgen.

Foto: Benjamin Westhoff Der Bereich um die Granate war abgesperrt.

Foto: Benjamin Westhoff Die Schifffahrt war durch den Einsatz nicht eingeschränkt.

Foto: Benjamin Westhoff Experten begutachten die Granate.

Foto: Benjamin Westhoff Experten des Kampfmittelräumdienstes transportieren die Granate über den Uferbereich.

Foto: Benjamin Westhoff Experten des Kampfmittelräumdienstes und Mitglieder der Feuerwehr transportieren die Granate über den Uferbereich.

Foto: Benjamin Westhoff Mit einem Kran wurde die Sprenggranate aus dem Uferbereich angehoben.

Foto: Matthias Kehrein Ein Blindgänger ragt aus dem Wasser am Rheinufer.

Foto: Matthias Kehrein Ein Blindgänger ragt aus dem Wasser am Rheinufer.

Foto: Matthias Kehrein Ein Blindgänger ragt aus dem Wasser am Rheinufer.

Foto: Benjamin Westhoff Halb aus dem Wasser ragt der Blindgänger im Rhein.

Foto: Benjamin Westhoff Ganz in der Nähe des Rheinufers wurden die zwei Blingänger entdeckt.

Foto: Benjamin Westoff Der Uferbereich wurde abgesperrt.

Der Kampfmittelräumdienst, der seine Zentrale in Düsseldorf hat, ist dieser Tage im Dauereinsatz: Am Sonntag lasen sie insgesamt sechs Granaten in Köln sowie eine in Niederkassel auf. In Bonn waren es gleich mehrere Arten von Granaten, die sie in der Nähe des Restaurants „Schänzchen“ in speziell gesicherte Behälter steckten und abtransportierten: zwei Stabhandgranaten, zwei Brandbomben, zwei Fallgewichte mit Sprengsätzen und eine Phosphorbombe. „Von ihnen ging äußerste Gefahr aus“, sagte Günter Barczewski, Sachgebietsleiter beim Bonner Stadtordnungsdienst. Damit den Sprengkörpern niemand zu Nahe kommen kann, hatte die Stadt das Ufer großräumig abgesperrt. Zudem bewachen Mitarbeiter des Ordnungsamts das Areal rund um die Uhr.

„Vom größeren Sprengkörper, der am Leinpfad mit der Spitze nach oben aus dem Wasser ragt, geht keine akute Gefahr aus“, erklärte Barczewski am Sonntag. Weder eine Entschärfung, noch eine Sprengung sei daher nach Ansicht der Experten erforderlich.

Die Stadt hatte geraten, den unbefestigten Uferbereich nicht zu betreten. Laut eines Mitarbeiters des Ordnungsamtes hatten schon mehrere Jugendliche mit Steinen nach der schweren Bombe geworfen.