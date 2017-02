Oberkassel. Bei einem Unfall in Oberkassel wurde am Freitagabend ein 11-Jähriger schwer verletzt. Ein Autofahrer konnte nicht rechtzeitig bremsen und erfasste den Jungen.

19.02.2017

Mit schweren Verletzungen musste am Freitagabend ein 11-jähriger Junge ins Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr ein 25-jähriger Autofahrer gegen 18.30 Uhr auf der Straße Am Buschhof in Richtung Jakobstraße, als plötzlich ein 11-jähriger Junge aus einer Hofeinfahrt auf die Straße lief.

Aufgrund der dunklen Kleidung des Jungen und des Umstandes, dass er zwischen geparkten Autos auf die Fahrbahn rannte, hatte der Fahrer keine Chance, sein Auto trotz einer sofort eingeleiteten Notbremsung rechtszeitig zu stoppen.

Der Schüler wurde durch die Luft geschleudert und prallte auf den Asphalt. Ein Rettungswagen brachte ihn nach Erstversorgung mit

schweren Verletzungen in eine Kinderklinik. Der Sachschaden wurde auf 3000 EUR geschätzt. (ga)