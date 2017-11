Beuel. Kinder und Jugendliche haben unter dem Motto „Die Welt ist bunt“ ihre Projekte vorgestellt. An dem Programm haben in diesem Jahr mehr als 1000 Kinder und Jugendliche teilgenommen.

Von Tabea Herrmann, 20.11.2017

„Meine Welt ist bunt“ so lautete das Motto der Kulturrucksack-Veranstaltungen in diesem Jahr. Unter diesem Titel wurden am Sonntagnachmittag die Workshop-Ergebnisse im Jungen Theater Bonn (JTB)beim Kulturrucksack-Fest vorgestellt. Von 15 bis 18 Uhr zeigten Kinder und Jugendliche ihren Familien und interessierten Besuchern, was sie dazu erarbeitet haben.

Durch das Bühnenprogramm führten Konrad Hallitzky (13), Noe Marie Vondey (12) und Jonathan Schindera (12). Die drei hatten im Herbst am Workshop „Kulturreporter“ im JTB teilgenommen. Dabei haben die 10- bis 14-jährigen Teilnehmer die Produktion „Das Sams“ am Jungen Theater von den erste Proben bis zur Premiere hinter den Kulissen begleitet. Mit Kursleiter Daniel Winter erstellten sie eine Reportage über die Entwicklung des Theaterstücks. „Wir konnten alles mal ausprobieren. Kamera, Ton oder auch vor der Kamera stehen“, erzählte Noe. „Toll war, dass jeder auch eigene Kameraaufnahmen machen durfte“, meinte Konrad.

Wie Jonathan und Noe war auch er über das JTB auf den Workshop aufmerksam geworden. Auch im nächsten Jahr wollen sie schauen, ob es ein Projekt für sie gibt: „Durch die Show heute haben wir schon so viele tolle Sachen gesehen.“, erklärte Konrad. „Gerade das 3D-Drucken klingt spannend“, ergänzte Jonathan. Sehr viel mehr Zeit für ein Gespräch blieb den Dreien aber nicht. Sie mussten los, um das Bühnenprogramm zu moderieren.

Kinder präsentieren für Kinder

Dass Kinder den Kindern die Projekte präsentieren, war Mirjam Siebenlist vom Kulturamt der Stadt Bonn ein wichtiges Anliegen für das Kulturrucksack-Fest. Bereits zum fünften Mal hat die Stadt das Projekt für den Kulturrucksack mit den örtlichen Kultureinrichtungen organisiert. Herausgekommen ist ein Programm, an dem in diesem Jahr mehr als 1000 Kinder und Jugendliche teilgenommen haben. Das Kulturrucksack-Fest, das jedes Jahr an einem anderen Ort in der Stadt gefeiert wird, soll Abschluss und Ausblick zugleich sein. „Das ist wichtig, dass die Kinder ein Ziel haben, auf das sie hinarbeiten können.“, so Siebenlist. Dadurch wachse die Lust, auch im nächsten Jahr wieder dabei zu sein. Und auch den Familien mache es Spaß, zu sehen, was übers Jahr entstanden ist.

Der Kulturrucksack ist eine NRW-weite Veranstaltungsreihe, in der zusammen mit den Kommunen Kulturangebote für Kinder und Jugendliche angeboten werden. Durch die Förderung des Landes sind die Projekte meist kostenlos. Welche Projekte 2018 angeboten werden, ist in einem aktuellen Flyer, auf der Homepage der Stadt Bonn sowie auf www.kulturrucksack.nrw.de ausführlich dargestellt.