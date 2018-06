Holzlar. Bei einem Brand in einer Wohnung in Bonn-Holzlar entstand ein Sachschaden von rund 100.000 Euro. Dabei wurde niemand verletzt. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.06.2018

In einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus auf dem Heideweg in Holzlar hat es am Freitagvormittag gebrannt. Laut Polizei Bonn ist niemand verletzt worden. Es ist ein Sachschaden von rund 100.000 Euro entstanden.

Anwohner hatten den Brand gegen 11.30 Uhr entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die Wohnung bereits in Vollbrand, heißt es von Seiten der Feuerwehr Bonn. Die Bewohner der Mehrfamilienhauses hatten sich bereits selbst in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Das Haus ist vorerst unbewohnbar.

Die Brandermittler gehen von Brandstiftung aus. Die Ermittlungen der Polizei halten an. Zeugen, die Angaben zum Brand und zum Hergang des Vorfalls machen kann, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter 0228/150 zu melden.