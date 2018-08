17.08.2018

Ulrike Mika ist seit 2011 die erste Vorsitzende des LT Ennert Bonn e.V. Sie, Jahrgang 1958, stammt aus Menden im Sauerland. Die promovierte Apothekerin lebt in Holzlar. Jürgen Grabow ist der zweite Vorsitzende des Vereins. Er ist Jahrgang 1968 und wohnt ebenfalls in Holzlar. Ursprünglich stammt er vom Niederrhein, ist aber nach seinem Studium in Bonn geblieben. Seit 2010 ist er Mitglied im Verein, seit 2017 zweiter Vorsitzender. Er ist einer der Trainer des Vereins.