23.01.2017

Guido Déus, 1968 in Porz geboren, ist seit seinem zweiten Lebenstag in Beuel zu Hause. Nach dem Abitur und Fachhochschulstudium zog es ihn zur Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima). Dort arbeitet er unmittelbar unter dem Vorstand als Abteilungsleiter Presse und Kommunikation. Déus wohnt in Vilich und ist seit 2006 mit Ex-Wäscherprinzessin Martina I. verheiratet. Seit 1999 ist er für die CDU direkt gewählter Stadtverordneter und seit 2014 Bezirksbürgermeister von Beuel.