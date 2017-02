BEUEL. Bei der Awo Beuel beginnen am 20. März die Abrissarbeiten. Anderthalb Jahre sind als Bauzeit eingeplant. So lange muss die Gebrauchtkleiderstube umziehen.

Von Von Anke Vehmeier, 16.02.2017

Wintermäntel, Hemden, T-Shirts, Bettwäsche, Anzüge, Unterwäsche, Sportkleidung. Im Kleiderladen „Jacke wie Hose“ der Arbeiterwohlfahrt Beuel (Awo) gibt es alle Kleidungsstücke, die ein Mensch so braucht. Bisher war der Laden für gebrauchte Ware im Gebäude Neustraße 86 in Beuel untergebracht. Ab sofort ist er auf der Rückseite des Grundstückes und über die Ringstraße erreichbar.

Hintergrund ist der Neubau des Stadtteilzentrums. „Der Abriss soll am 20. März beginnen. Der Verkauf im Awo-Kleiderladen geht aber in der gesamten Bauphase weiter“, sagt Kurt Berger vom Awo-Ortsverein Beuel. Ab sofort ist „Jacke wie Hose“ wieder von dienstags bis freitags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Dafür wurden zwei Container errichtet, in denen die Kleidung ausgewählt werden kann. „Wir haben mehrere Tausend Kleidungsstücke im Bestand.

Das Sortiment reicht von der Babywäsche über Kinder-, Damen- und Herrenmode bis zur Tischwäsche“, sagt Rosemarie Frommer, Teamleiterin im Kleiderladen. „Gestern war schon eine Kundin bei uns, die eine Kittelschürze für ihr Karnevalskostüm gesucht hat. Auch das haben wir zu bieten“, so Frommer. Zu den Öffnungszeiten können Kleiderspenden abgegeben werden. Außerhalb der Öffnungszeiten ist eine Abgabe in dem bereitstehenden Kleidercontainer möglich. Die Kleidungsstücke werden von den Teams dann genau inspiziert und ausgewählt. „Die Leute wollen natürlich möglichst neuwertige Sachen“, weiß Frommer. Die Kleidung wird gegen eine Schutzgebühr an bedürftige Bürger abgegeben. Die Schutzgebühr reicht von 50 Cent für Kindersachen bis zu maximal fünf Euro für einen neuwertigen Wintermantel.

Büros und Gruppenräume des Stadteilzentrums ziehen derzeit in den ehemaligen Kleiderladen um. Dort wird jetzt renoviert. „So können wir fast alle Gruppen bald wieder bis zur Fertigstellung des neuen Gebäudes in den sanierten Räumen tagen lassen. Und auch mein Büro und die Seniorenberatung ziehen dort ein“, sagt Berger.

Etwa eineinhalb Jahre Bauzeit samt Umzug seien nach bisheriger Kenntnis eingeplant. Auch der Flohmarkt wird sich durch den Neubau verkleinern müssen. „Er wird weiterhin bestehen, allerdings in kleinerem Stil“, sagt Berger. Die Öffnungszeiten blieben bis auf Weiteres bestehen.