Einzelhandel in Beuel

Beuel. Ende Juni wird das Einrichtungshaus „House & Living“ in Beuel schließen. Das hat Inhaber Paul Ahrens am Dienstag dem GA mitgeteilt. Direkt nebenan übernimmt "Subway" die dortige "Lubig"-Filiale.

„Die Entscheidung ist mir wirklich nicht leicht gefallen, aber die wirtschaftliche Entwicklung zwingt mich zu diesem Schritt“, erklärte Ahrens.

Gefragt nach den Ursachen für diese Entwicklung, sagte Ahrens: „Es gibt zu viele Anbieter im Internet, die ebenfalls Möbel mit individuellem Zuschnitt verkaufen. Letztlich sind die Kunden einfach ausgeblieben.“

Erst im November 2015 hatte Ahrens, der auch Vorsitzender der Gewerbe-Gemeinschaft Beuel (GGB) ist, einen Neuanfang gestartet. Er rückte mit seinem Betrieb näher ans Beueler Zentrum heran, indem er gemeinsam mit der Parkett- und Türenfirma Berthold ein großes Ladengeschäft im Gebäude Königswinterer Straße 27 bezog. Von dieser Angebotskonstellation habe man sich viel versprochen. „Es ist auch gut angelaufen, aber wir haben uns mehr Kundschaft erwartet“, betonte Ahrens, der bereits Vermieter Bernd Werner über die aktuelle Entwicklung informiert hat.

Die Firma „Berthold Bonn“ macht allerdings am Standort weiter. „Wir werden die gesamte Ladenfläche übernehmen“, erklärte Geschäftsführer Paul Homeyer dem GA.

Ahrens hat auch den Vorstand der GGB über seinen Schritt informiert. „Meine Kollegen haben mich gebeten, vorerst den Vorsitz zu behalten. Sie haben zugesagt, mich bestmöglich zu unterstützen. Wir bereiten derzeit gemeinsam das Bürgerfest vor, das am ersten September-Wochenende stattfinden wird“, sagte der 61-Jährige.

Seine seit Jahren gut besuchte Lifestyle-Messe „Lebensart“ will Ahrens indes fortsetzen: „Der nächste Termin steht schon fest, und zwar am Wochenende 4./5.November wie immer auf dem Gelände der Kommende Ramersdorf.“ Und wie geht es für Ahrens beruflich weiter? Nach eigenen Angaben führt er mit mehreren möglichen Partnern Gespräche. „Es steht aber noch nichts fest.“

In direkter Nachbarschaft zu Ahrens wird es in Kürze einen weiteren Geschäftswechsel geben. Die Bäckerei Lubig hat ihren Betrieb in der Königswinterer Straße 29 bereits eingestellt. Nach GA-Informationen wird dort am Donnerstag, 1. Juni, eine Filiale der Sandwich-Fastfood-Kette „Subway“ eröffnen.