Täter flieht mit Beute

Beuel. Mit einer Schusswaffe bedrohte der Räuber den Angestellten einer Spielhalle in der Hans-Böckler-Straße. Die Polizei fahndet nach dem Mann in schwarzer Trainingsjacke.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.06.2017

Mit einem Schal maskiert und in schwarzer Trainingskleidung, mit schwarzen Schuhen, schwarzer Kappe und Handschuhen, betrat ein Mann am Samstag gegen 11:35 Uhr eine Spielhalle in Beuel. Er bedrohte den 58-jährigen Angestellten mit einer Schusswaffe und forderte Geld.

Mit einer geringten Menge Bargeld floh der Räuber daraufhin über die Hans-Böckler-Straße in Richtung Combahnstraße. Die Polizei sucht nach dem Mann, der wie folgt beschrieben wird: etwa 1,70 m groß, normale Statur. Er spricht akzentfrei deutsch. Die Polizei bittet um 0228/15-0 um Hinweise.