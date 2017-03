Verkehr in Mehlem

In Mehlem kam es am Donnerstag zu einem Auffahrunfall.

Mehlem. Zwei Personen haben sich am Donnerstagnachmittag bei einem Auffahrunfall auf der B9 in Mehlem verletzt. Zurzeit ist die Straße auf Höhe des Siemes Schuhcenters in beide Richtungen gesperrt.

23.03.2017

Ein Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag offenbar das Ende eines Rückstaus übersehen, der sich vor einer roten Ampel gebildet hatte. Das teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen ist der Mann auf einen Kleinwagen aufgefahren. Er war mit seinem Audi in Richtung Remagen unterwegs. Der Insasse des Kleinwagens und der Unfallverursacher mussten ärztlich versorgt werden.

Derzeit ist die Polizei mit der Räumung der Unfallstelle beschäftigt. Zu diesem Zweck ist die B9 in beide Richtungen gesperrt. Die Beamten leiten den Verkehr über die Mainzer Straße ab. Allerdings ist auch diese Strecke bereits überlastet. (ga)

