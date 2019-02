Koblenzer Straße gesperrt

An der Koblenzer Straße sind am Montagvormittag zwei Fahrzeuge kollidiert.

Bad Godesberg. Bei einem Unfall am Kurpark in Bad Godesberg sind am Montagvormittag zwei Personen verletzt worden. Die Koblenzer Straße war kurzzeitig komplett gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.02.2019

Polizei und Rettungsdienst sind am Montagvormittag nach Bad Godesberg ausgerückt. Auf der Koblenzer Straße kollidierten gegen 11.40 Uhr zwei Fahrzeuge. Wie die Polizei auf GA-Anfrage mitteilte, verletzten sich bei dem Unfall zwei Personen. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht.

Die Koblenzer Straße war kurzzeitig komplett gesperrt, im Anschluss leitete die Polizei den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Die Wagen wurden abgeschleppt.

Wie schwer die beiden Personen verletzt wurden, ist noch unklar. Über den Unfallhergang liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.