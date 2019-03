Einsatz der Bonner Feuerwehr

Mit einem größeren Aufgebot an Einsatzkräften rückte die Feuerwehr in der Nietzschestraße an.

In einem Einfamilienhaus in Bonn-Heiderhof brannte es am Donnerstagnachmittag.

Bad Godesberg. Ein Kellerbrand in einem Einfamilienhaus in Bonn-Heiderhof verursachte am Donnerstagnachmittag starke Rauchschwaden. Die Bonner Feuerwehr musste zwei Personen mit Rauchgasvergiftungen versorgen und in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportieren.

Von Dierk Himstedt, 21.03.2019

Starke Rauchentwicklungen durch einen Kellerbrand waren ursächlich für zwei verletzte Anwohner in der Nietzschestraße in Bonn-Heiderhof. Die Verletzten wurden umgehend von den herbeigeholten Feuerwehreinsatzkräften medizinisch versorgt und anschließend in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert. Eine weitere Person, die sich in dem brennenden Haus aufhielt, blieb nach Angaben von Thomas Nelles von der Bonner Feuerwehr glücklicherweise unverletzt.

Warum der Keller in Brand geriet, ist bisher unklar. Die Bonner Feuerwehr war mit insgesamt rund 30 Kräften vor Ort und konnte den Kellerbrand nach dem Eintreffen schnell löschen.