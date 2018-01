Polizei sucht nach Tätern

Bonn. Beim Einkäufeausladen wurde am Montag eine 44-Jährige in Lannesdorf überfallen und mit einer Waffe bedroht. Die Polizei sucht nach den Tätern und hofft auf Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.01.2018

Zwei Männer haben am Montagvormittag eine 44-Jährige in Lannesdorf überfallen. Nach Angaben der Polizei wollte die Frau gegen 11.15 Uhr die Einkäufe aus ihrem Auto an ihrem Wohnhaus in der Merianstraße ausladen, als zwei Männer auf sie zukamen. Einer der beiden Täter bedrohte die Frau mit einer Schusswaffe.

Im weiteren Verlauf des Überfalls sollen die beiden Täter versucht haben die Frau in das Haus zu drängen, wobei es zu einem kurzen Gerangel kam. Als die 44-Jährige laut aufschrie, flüchteten die Männer in Richtung Mallwitzstraße.

Die Fahndung der Polizei hat bislang nicht zur Festnahme der Männer geführt. Der eine Verdächtige, der die Schusswaffe bei sich trug, soll zwischen 20 und 23 Jahre alt sein, eine schlanke Statur haben und einen schmalen Oberlippenbart getragen haben. Der zweite Täter war etwa 17 bis 18 Jahre alt. Beide waren dunkel bekleidet mit einer Kapuze und trugen einen schwarzen Rucksack.

Die Ermittlungen zu den Überfall dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0228/150 bei den Ermittlern zu melden.