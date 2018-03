In Bad Godesberg ist es am Freitagmorgen zu einem Unfall gekommen.

In Bad Godesberg ist es am Freitagmorgen zu einem Unfall gekommen.

Bad Godesberg. Am Freitagmorgen ist es zu einen Unfall auf der Godesberger Straße gekommen. Derzeit ist nur ein Fahrstreifen in Richtung Godesberg befahrbar.

Von Felix Schröder, 09.03.2018

Am Freitagmorgen kam es auf der Godesberger Straße in Fahrtrichtung Mehlem zu einem Unfall. In Höhe eines Auto-Zentrums musste ein Renault verkehrsbedingt bremsen, der dabei ausweichende Opel Corsa geriet in den entgegengesetzten Verkehr und stieß mit einem Opel Astra zusammen.

Dabei wurde niemand schwer verletzt. Zwei Insassen werden mit leichten Verletzungen behandelt. Derzeit ist nur ein Fahrstreifen in Richtung Godesberg befahrbar.

Weitere Berichterstattung folgt.

