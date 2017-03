Unfall in Bonn-Pennenfeld

Pennenfeld. Auf der Galileistraße in Bonn-Pennenfeld ist am Montagnachmittag ein Pkw mit einem Lkw zusammengestoßen. Die Fahrerin des Pkw und ihre Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt.

Von Dennis Sennekamp, 06.03.2017

Gegen 15.45 Uhr wollten die zwei Frauen mit ihrem Auto ein Betriebsgelände an der Galileistraße verlassen, als sie auf dieser einen Lkw aus Richtung der Albertus-Magnus-Straße herannahen sahen. Der Lkw und die Frauen hielten zunächst beide an. "Nach einem kurzen Blickwechsel, bei dem die Fahrzeugführer die Vorfahrt klären wollten, gaben beide Gas", so ein Polizist vor Ort.

Aufgrund des Missverständnisses rammte der Lkw den Pkw in Höhe der Fahrerseite. Die Autofahrerin und ihre Beifahrerin wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 5 000 Euro.