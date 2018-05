Polizei rückt mit mehreren Kräften an

Bonn-Bad Godesberg . Am Donnerstag haben sich zwei Frauen in der Bad Godesberger Innenstadt geschlagen. Die Polizei rückte mit mehreren Beamten an. Ursprünglich war die Rede von einer Massenschlägerei.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.05.2018

In Bonn-Bad Godesberg sind am frühen Donnerstagabend zwei Frauen körperlich aneinadergeraten. Um 17.28 wurde die Leitstelle der Polizei Bonn alarmiert. Anfangs hieß es, dass sich mehrere Frauen schlagen würden. Nach Eintreffen mehrerer Polizeiwagen am Bad Godesberger Michaelplatz stellte sich allerdings schnell heraus, dass lediglich zwei Frauen an einer Schlägerei beteiligt waren.

Auf einem Foto bei Facebook sind mehrere Einsatzwagen in der Innenstadt zu sehen. Nach Angaben der Polizei verletzte sich eine Frau dabei leicht und wurde ins Krankenhaus gebracht.