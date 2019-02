Feuerwehr im Einsatz

In der Nacht zu Dienstag sind in Bonn-Plittersdorf zwei Autos ausgebrannt.

Bonn. In der Nacht zu Dienstag sind in Bonn-Plittersdorf zwei Autos ausgebrannt. Anwohner hatten die Feuerwehr alarmiert und so eine Ausbreitung verhindert.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.02.2019

Gegen 0.30 Uhr wurde die Feuerwehr Bonn zu einem Einsatz in die Neckarstraße in Plittersdorf gerufen. Wie die Feuerwehr Bonn auf GA-Anfrage mitteilte, brannten dort zwei Autos sowie umliegende Büsche und Bäume auf einem Parkplatz.

Anwohner hatten den Brand bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Der Einsatz dauerte eine Stunde. Zwei Feuerwehrwagen waren vor Ort. Verletzt wurde niemand.

Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt. Die Polizei hat die beiden Fahrzeuge beschlagnahmt und sucht nach der Ursache. Der Schaden wird auf 40.000 Euro geschätzt.