Frau begeht Fahrerflucht

BONN-PLITTERSDORF. Eine Autofahrerin hat am Samstag ein zwölf Jahre altes Mädchen in Plittersdorf angefahren. Anschließend soll sie ihre Fahrt einfach fortgesetzt haben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.10.2018

Die Polizei bittet um Hinweise nach einer Verkehrsunfallflucht am Samstag in Bonn-Plittersdorf. Laut Mitteilung der Ermittler wollte eine Zwölfjährige gegen 7.30 Uhr aus der Plittersdorfer Straße kommend von der Beethovenallee links in den Arndtplatz abbiegen. Obwohl sie ihr Vorhaben anderen Verkehrsteilnehmern anzeigte, wurde sie von einem direkt hinter ihr fahrenden Auto erfasst. Das Kind stürzte und verletzte sich leicht.

Die Fahrerin des schwarzen Autos soll in der Folge nur kurz angehalten haben und sich nach einem Blick auf das gestürzte Mädchen von der Unfallstelle entfernt haben. Die Frau soll mittleren Alters sein und schulterlange Haare haben. Weitere Angaben zu ihr oder zum Fahrzeug liegen nicht vor.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Wer Hinweise zu der Autofahrerin geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.