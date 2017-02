Zur Person

01.02.2017

Gotthard Fermor (53) war bis 2010 Professor für Gemeindepädagogik und Diakonie an der Evangelischen Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe in Bochum. Im Akademischen Jahr 2007/08 war er dort Dekan. Im Oktober 2010 wurde er zum Direktor des Pädagogisch Theologischen Instituts (PTI) der Evangelischen Kirche im Rheinland auf dem Heiderhof ernannt. Fermor studierte Evangelische Theologie in Bonn, war vor seiner wissenschaftlichen Laufbahn Gemeindepfarrer. Er hat zahlreiche Publikationen aus seinem Fachbereich veröffentlicht, ist als Referent bundesweit gefragt und wirkt als Musiker in Jazz-Gottesdiensten mit.