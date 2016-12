Nikolausmarkt in Bad Godesberg

23.12.2016 Bad Godesberg. Immer noch voll, aber nicht so wie in den vergangenen Jahren. Derzeit treffen sich wieder viele Besucher des Nikolausmarktes in Bad Godesberg zum Abglühen.

Kann man nach dem Anschlag in Berlin noch ungezwungen auf einen Weihnachtsmarkt gehen? Man kann, meinte Mario Müller.

Wie viele andere hatte es ihn am Freitagabend zum „Abglühen“ auf den Nikolausmarkt in die Fußgängerzone gezogen. Auch wenn dieses Mal Polizeibeamte mit Maschinenpistolen und quergestelltem VW-Bus die Zufahrt zur City blockierten, wollte Müller nicht auf das Vergnügen zum Abschluss des Nikolausmarktes verzichten.

„Soll man sich ausschließen?“, fragt er. Zudem empfand er die zurückhaltende Polizeipräsenz als angenehm. Sein Gesprächspartner Jens Ridders, der inzwischen in Köln wohnt, sagte aber auch: „Natürlich ist man in Gedanken bei den Opfern von Berlin, aber für mich ist es eine Tradition, am 23. Dezember hier zu sein.“

So wie für viele Schüler und Studenten, Godesberger und Ehemalige. Allerdings waren es gefühlt weniger als sonst. (Axel Vogel)