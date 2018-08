Feier zum 40-jährigen Bestehen

Bad Godesberg. Im September feiert Helmut Fiehl das 40-jährige Bestehen seines Pavillons am Draitschbrunnen in Bad Godesberg. Diskussionen um mögliche Einsparungen sind vom Tisch.

30.08.2018

Die Diskussionen und das Wirrwarr im Frühjahr um die Zukunft des Draitschbrunnens und mögliche Einsparungen der Stadt in Höhe von 16.000 Euro ab 2021 sind wohl fürs Erste vom Tisch. "Ich habe das sowieso für einen verspäteten Aprilscherz gehalten", sagt Brunnenmeister Helmut Fiehl, der gemeinsam mit seiner Frau seit 40 Jahren den Pavillon am Draitschbrunnen betreibt. "Es konnte mir keiner erklären, wie diese Zahl überhaupt zustande kommt", so Fiehl. "Hier fallen nur Kosten für Strom, Hygiene, Rasenpflege sowie für die Instandhaltung der Pumpe an."

1978 hatte Fiehl, der 1956 als Lehrling im Bad Godesberger Mineralbrunnen seine Berufslaufbahn startete und es später bis zum Betriebsleiter brachte, auf dem Grundstück der Stadt Bonn seinen Trinkpavillon errichtet, der bis heute nicht nur Zeugnis gibt über die Geschichte des Godesberger Wassers, sondern auch immer mehr durstige Kehlen erfreut. "In den vergangenen vier bis fünf Jahren ist der Umsatz gestiegen. Viele Menschen handeln heute bewusster, und der Betrieb trägt sich." Zwei langjährige Mitarbeiterinnen unterstützen den Brunnenmeister montags bis samstags dabei. Am Samstag, 22. September, soll dann das 40-jährige Bestehen gefeiert werden.

Der "Herr des Godesberger Wassers"

"So viel kann ich diesbezüglich noch gar nicht verraten", erzählt Fiehl, "weil das meine Tochter mit ihrem Mann organisiert. Das soll so ein bisschen eine Veranstaltung mit der ein oder anderen Überraschung werden."

Tochter Bettina steht übrigens auch schon bereit, um den Betrieb zu übernehmen. Allerdings: "So lange ich stehen kann, werde ich hier noch weitermachen", sagt der "Herr des Wassers" lächelnd. Er wird im nächsten Jahr 80 Jahre alt. "Übrigens am 23. Mai", wie er hinzufügt. Ein besonderes Datum für den Grand Seigneur des Godesberger Wassers: Am 23. Mai 2015 wurde feierlich der vom Heimatverein Bad Godesberg neu gestaltete Brunnenplatz und die neue alte Schmuckmauer unter lebhafter Beteiligung der Bevölkerung eingeweiht, die seither wieder eine besondere Visitenkarte ist, nicht nur für die, die von Wachtberg oder Schweinheim kommend, in die Brunnenallee fahren.

Am Samstag, 22. September, wird jedenfalls die ganze Familie Fiehl von 11 bis 16 Uhr im und um den Pavillon herum die Gäste bewirten und Fragen in Sachen Mineralwasser gerne beantworten. Extra für diesen Anlass wird Metzgermeister Adalbert Wolf die "Marienforster Wellnessbratwurst" mit Draitschbrunnenwasser nach seinem Geheimrezept frisch produzieren, teilte ein Unterstützerkreis fürs Jubiläum mit.

Die Stammkunden sollten sich im Übrigen schon einmal auf diesen Termin einstellen und ihre Wasservorräte für das Jubiläumswochenende schon vorher besorgen. Denn: "An diesem Tag haben wir keinen Wasserausschank", sagt Fiehl. Will heißen: Es wird kein Wasser verkauft, aber es darf dennoch reichlich getrunken werden - solange die Quelle sprudelt.