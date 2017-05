Förderverein fordert mehr Beteiligung der Bürger

BAD GODESBERG. Die Zukunft der kurfürstlichen Zeile ist schon länger Thema in Politik, Verwaltung und bei vielen Bad Godesbergern. Der Förderverein Bürger.Bad.Godesberg wünscht sich, dass die Bürger beteiligt werden – Kurfürstenbad inklusive.

Obwohl es einige Vorschläge gibt, steht nach wie vor nicht fest, was mit den Gebäuden passiert. Nach Ansicht des Vereins soll ein „geeignetes komplexes Beteiligungsverfahren durchgeführt werden“, heißt es in dem entsprechenden Antrag, mit dem sich der Bürgerausschuss in seiner nächsten Sitzung beschäftigen wird, und zwar am Dienstag, 13. Juni, ab 18 Uhr im Stadthaus.

Die Bad Godesberger hätten beim Bürgerentscheid mit großer Mehrheit für den Erhalt des Kurfürstenbades gestimmt, so die Begründung des Antrags. In Gesprächen und Diskussionen sei deutlich geworden, dass es ihnen nicht nur um das Bad, „sondern um die Zukunft der gesamten Kurfürstenallee und letztlich des ganzen Stadtbezirks geht“.

Der Bereich rund um Redoutenpark, Musikschule und Rathaus habe über Jahre hinweg für gute Lebensqualität gestanden. „Mit der Auslagerung von Bürgerämtern, der Schließung von Kurfürstenbad und -sauna sind wesentliche Teile bereits weggebrochen.“ Nun sei die Stadt als eine von neun Kommunen für „Open Government“ ausgewählt worden, durch das mehr Transparenz in der Verwaltung und mehr Bürgerbeteiligung etabliert werden sollten, so der Verein.

Vor diesem Hintergrund erwarte man, an allen weiteren Schritten zu Bad und Zeile „frühzeitig, transparent und umfassend beteiligt“ zu werden.