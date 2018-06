Ein Jahr Leerstand

Im Rahmen der Wachtberger Kulturwochen gibt es eine Fülle von Ausstellungen, Workshops, Lesungen und Konzerten.

Das Eröffnungskonzert „Serenade für Oboe und Harfe“ am Freitag, 6. Juli, beginnt um 19 Uhr in der Kirche St. Simon und Judas Thaddäus in Villip, Villiper Hauptstraße. Es spielen Susann Scheibling (Oboe) und Andrea Thiele (Harfe).

Der Wachtberger Kinder- und Jugendkulturtag am Samstag, 7. Juli, bietet eine besondere Bühne: In der Kulturscheune Hochgürtel, Am Kesselsberg in Züllighoven, zeigen Nachwuchskünstler aus der Gemeinde, wie kreativ sie sind. Mitmach- und Spielaktionen machen den Tag zu einem Erlebnis für die ganze Familie. Geöffnet ist von 11 bis 17 Uhr.

Beim Anton-Raaff-Konzert am Sonntag, 8. Juli, um 15 Uhr geht eine Ära zu Ende: Orchesterleiter Hans Werner Meurer gibt den Taktstock an seinen Nachfolger Leo Zimmer weiter. Beim Konzert dirigiert Meurer noch einmal das Wachtberger Kammerorchester und das Jugendorchester auf der Bühne des Schulzentrums Berkum, Stumpebergweg 5

Eine offene Probe im Kellertheater „Chateau Pech“ am Dienstag, 10. Juli, ist nach Druck des Programmhefts noch hinzugekommen. Kurzfristig bietet das Ensemble des Kellertheaters an, bei der Inszenierung des Stücks „Der Revisor“ von Nicolai Gogol dabei zu sein. Beginn ist um 19 Uhr im „Chateau Pech“, Nachtigallenweg 22.

Das Abschlusskonzert der Kulturwochen steht am Sonntag, 22. Juli, unter dem Motto „Erwachen“. Tenor Nico Heinrich wird von Hedayet Djeddikar am Klavier begleitet. Um 17 Uhr erklingen im Atelier Michael Franke, Ließemer Straße 3 in Gimmersdorf, die ersten Töne.

Mehr Informationen, auch zu aktuellen Änderungen im Programm, gibt es auf www.wachtberg.de.