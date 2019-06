BAD GODESBERG. Ein Güterwaggon blockiert seit Freitag ein Gleis am Mehlemer Bahnhof. Wie Reisende beobachteten, hat dies Zugumleitungen und gestrichene Halte in Mehlem zur Folge. Die Deutsche Bahn reagiert zugeknöpft.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.06.2019

Für Verwunderung sorgt bei Passagieren am Bahnhof in Mehlem seit Freitag ein Güterwaggon auf Gleis 3. Wie Reisende beobachteten, führt dies dazu, dass Züge umgeleitet werden und der Halt in Mehlem entfällt.

Bei der Deutschen Bahn gab man sich am Montagmorgen auf Anfrage zugeknöpft: Aus Gründen des Datenschutzes könne man keine Informationen zu Zügen im Güterverkehr geben. Eine gute Nachricht für alle Pendler hatte die DB dann aber doch noch: "Der Zug wird heute im Laufe des Nachmittags abgefahren", sagte ein Bahnsprecher.