Störungen im Bahnverkehr

BAD GODESBERG. Ein Güterzug hat seit Freitag ein Gleis am Mehlemer Bahnhof blockiert. Wie Reisende beobachteten, hatte dies Zugumleitungen und gestrichene Halte in Mehlem zur Folge. Eigentlich sollte der Zug zum Wochenanfang den Bahnhof wieder verlassen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.06.2019

Nun dauerte es bis Dienstagnachmittag. Das Ganze sorgte bei zahlreichen Passagieren für Kopfschütteln. Das blockierte Gleis 3 dient normalerweise als Wendegleis für die RB 48, die dort endet und beginnt. So kam es durch den Güterzug vor allem zu Störungen im Regionalverkehr. Bei der Deutschen Bahn gab man sich auf Anfrage zugeknöpft: Aus Gründen des Datenschutzes könne man keine Informationen zu Zügen im Güterverkehr geben. Ein Bahnsprecher bestätigte auf GA-Anfrage zumindest, dass der Zug eigentlich am Montag den Bahnhof hätte verlassen sollen. Dazu kam es aber nicht: Noch am Dienstagmorgen war das Gleis 3 zugestellt.

„Der Zug konnte am Montag leider nicht wie geplant abgefahren werden, weil aufgrund der durch die Witterung hervorgerufenen Störungen andere Maßnahmen Vorrang hatten“, so der Bahnsprecher mit Verweis auf die Gewitter am Montag.

Nach GA-Informationen soll der Lokführer des Güterzuges am Freitag in Mehlem seine maximale Fahrzeit erreicht und den Zug deshalb im Bahnhof abgestellt haben. Ein Ersatzlokführer konnte offenbar auf die Schnelle nicht gefunden werden. Dazu wollte die Bahn aber auch keine Stellung nehmen und verwies erneut auf den Datenschutz. Auch zu den Auswirkungen auf andere Züge und Verbindungen wollte der Sprecher sich nicht äußern.