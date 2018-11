Schwarzarbeit in Bonn und der Region

Bonn. Beamte des Hauptzollamts Köln sind aktuell in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis unterwegs, um mögliche Schwarzarbeit aufzudecken. Im Mittelpunkt der Kontrollen: Nagelstudios. Mehrere Hinweise auf illegale Beschäftigung liegen bereits vor.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.11.2018

35 Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Kölner Hauptzollamts sind am Mittwoch in Bonn sowie Siegburg, Hennef und Sankt Augustin unterwegs. Nach Auskunft von Sprecher Jens Ahland stehen im Mittelpunkt der Kontrollen Nagelstudios. Es finden keine Durchsuchungen statt: "Es handelt sich nur um Prüfungen, weil wir zwar Hinweise haben, jedoch keine Ermittlungen gegen die Studios laufen", erklärte Ahland dem GA vor Ort in Bad Godesberg, wo der Zoll ein Nagelstudio unter die Lupe nahm.

Geprüft wird dort und anderswo, ob die Mitarbeiter ordnungsgemäß angemeldet sind, ob sie eine Arbeitserlaubnis besitzen und ob der Mindestlohn gezahlt wird. "In der Vergangenheit sind bei ähnlichen Kontrollen schon mehrfach Verstöße gegen den Mindestlohn festgestellt worden, teilweise wurden Mitarbeiter aber auch ohne Arbeitserlaubnis oder sogar mit gefälschter Identität beschäftigt", so Ahland.

Hinweise darauf scheint es auch diesmal wieder zu geben: Sowohl in Bad Godesberg als auch in einem Studio in der Bonner Innenstadt konnten in zwei Fällen bisher keine ordentlichen Papiere für Mitarbeiterinnen vorgelegt werden. Dem Vernehmen nach war in Godesberg die Besitzerin des Nagelstudios zunächst nicht aufzufinden, musste erst gesucht werden und befand sich anscheinend in einem Kellerraum des Gebäudes.

Die Kontrollen laufen noch bis in die Abendstunden des Mittwoch. Erste Ergebnisse werden voraussichtlich am Donnerstagvormittag bekanntgegeben.