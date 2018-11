Kontrollen in Bonn und der Region

Bonn. Beamte des Hauptzollamts Köln haben am Mittwoch in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis zahlreiche Nagelstudios kontrolliert. Dabei gingen sie Hinweisen auf illegale Beschäftigung nach.

Von Axel Vogel, 14.11.2018

Auf zahlreiche Verdachtsfälle in Sachen Schwarzarbeit und illegalen Aufenthalt stieß das Hauptzollamt Köln am Mittwoch bei einer größeren Razzia in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis: „Das war schon eine enorme Trefferquote“, sagte Zollsprecher Jens Ahland. Insgesamt 35 Zöllner, verteilt auf mehrere Teams, waren bis in die Abendstunden in Bonn, Troisdorf und Sankt Augustin unterwegs. 30 Objekte sollten ursprünglich kontrolliert werden. Aber wegen der hohen Trefferquote und der dadurch aufwendigeren Überprüfungen geht Ahland von weniger Objekten aus.

Mit Verspätung war am Mittwochmittag auch rund ein Dutzend Zollbeamte vor einem Nagelstudio in der Bad Godesberger Fußgängerzone angerückt. Die Zöllner hatten auf der Autobahn 59 im Stau gestanden. Doch um 13.45 Uhr machten sie sich unverzüglich an die Arbeit und überprüften die Mitarbeiterinnen und die Inhaberin des Nagelstudios.

Bei den Kontrollen ging es vor allem um illegale Beschäftigung, sprich Schwarzarbeit. Auch der Aufenthaltsstatus beziehungsweise die Ausweispapiere der Mitarbeiterinnen interessierte die Beamten. Zum Hintergrund der Aktion erklärte Zollsprecher Ahland: „Es finden keine Durchsuchungen statt. Vielmehr handelt es sich nur um Prüfungen, weil wir zwar Hinweise haben, jedoch keine Ermittlungen gegen die Studios laufen.“

Illegale Beschäftigung aufgedeckt

Geprüft wurde im Bad Godesberger und den anderen Studios, ob die Mitarbeiter ordnungsgemäß angemeldet sind. Zudem, ob sie eine Arbeitserlaubnis besitzen und der Mindestlohn gezahlt wird. „In der Vergangenheit haben wir bei ähnlichen Kontrollen schon mehrfach Verstöße gegen den Mindestlohn festgestellt, teilweise wurden Mitarbeiter aber auch ohne Arbeitserlaubnis oder sogar mit gefälschter Identität beschäftigt“, sagte Ahland. Nach Aussage eines an der Aktion beteiligten Zollbeamten würden Nagelstudios „oft von Asiatinnen geführt beziehungsweise betrieben“.

Während sich anfängliche Verdachtsmomente gegen eine Mitarbeiterin des Bad Godesberger Nagelstudios wegen fehlender Ausweisdokumente laut Ahland „nicht bestätigten“, wurden die Zollbeamten in den anderen Objekten fündig. In der Bonner Innenstadt habe man in zwei Geschäften insgesamt drei Personen angetroffen, „die sich offensichtlich illegal in Deutschland aufhalten“, sagte Ahland. Alle drei seien der Bonner Polizei übergeben worden.

Der Siegburger Polizei überstellte der Zoll zwei Personen, die man in einem Sankt Augustiner Studio angetroffen hat. In Troisdorf erwies sich bereits die Kontrolle des ersten Nagelstudios als Volltreffer: „Eine Person wurde ohne Papiere angetroffen, eine zweite ohne Arbeitserlaubnis“, so Ahland. Weitere Ergebnisse zu den Kontrollen sollen am Donnerstag bekanntgegeben werden.