BAD GODESBERG. Die Bonner Polizei war am Mittwochabend im Bad Godesberger Kurpark im Einsatz. Ein 16-Jähriger soll dort einen Gleichaltrigen mit einer Schreckschusswaffe bedroht und mehrfach in die Luft geschossen haben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.06.2019

Zeugen meldeten am Mittwoch gegen 18.05 Uhr eine mutmaßliche Schussabgabe im Bad Godesberger Kurpark. Nach ersten Feststellungen der Polizei hatte ein 16-Jähriger in dem Park einen Gleichaltrigen mit einer Schreckschusswaffe bedroht und mehrfach in die Luft geschossen. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Schützen bei einer sofort eingeleiteten Fahndung antreffen und kontrollieren. Eine Schreckschusspistole konnten die Beamten allerdings nicht finden, wie sie am Donnerstag mitteilten.

Zusammen mit einem 17-jährigen Begleiter musste der 16-Jährige mit auf die Bad Godesberger Wache, nach ersten Ermittlungen wurden beide Jugendliche wieder entlassen. Gegen den 16-Jährigen dauern die Ermittlungen der Polizei an.