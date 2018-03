Internationale Serie "West of Liberty"

Bad Godesberg. In Plittersdorf wird momentan eine sechteilige Mini-Serie um Spionage gedreht. Die internationale Produktion bringt Hauptdarsteller Wotan Wilke Möhring, Bernd Eidinger und weitere Stars ans Set nach Bonn.

Von Thomas Kölsch, 29.03.2018

Ein internationaler Spionage-Thriller um einen ehemaligen Stasi-Spitzel und Doppelagenten ist der Grund für eine Sperrung der Bernkasteler Straße in Plittersdorf: An der ehemaligen indonesischen Botschaft drehen Network Movie und Anagram im Auftrag des ZDF und des schwedischen Senders SVT derzeit die sechsteilige Miniserie „West of Liberty“ nach dem gleichnamigen Roman von Thomas Engström.

Am heutigen Donnerstag sind auch die Hauptdarsteller Wotan Wilke Möhring, Lars Eidinger, Matthew Marsh und Michelle Meadows am Set, um die ganze Nacht hindurch die Geschichte von Ludwig Licht (Möhring) voranzutreiben, der von seinem alten CIA-Kollegen Berner (Marsh) dazu animiert wird, sich auf die Suche nach Lucien Gell (Eidinger) zu machen, dem Chef eines Whistleblower-Netzwerks und Hauptverdächtigen eines Mordes an drei Amerikanern. Doch nicht alles ist so, wie es scheint.



Für den Dreh bot sich Bonn geradezu an. „Ich kenne keine andere Stadt auf der Welt, in der es mehr leerstehende Botschaften gibt“, sagt Produzent Gunnar Carlsson. In der Serie wird aus der indonesischen allerdings die syrische Botschaft, an einer Wand prangt sogar ein großes, wenn auch eher unvorteilhaftes Porträt Assads, vor dem sich Möhring und Eidinger zusammen mit ihren Kolleginnen Dona Croll und Cara Horgan für ein Foto positionieren. Ersterer zeigt sich bereits jetzt vom Dreh begeistert. „Ich mag die Geschichte, vor allem weil es letztlich auf einer Metaebene darum geht, dass einem eben nicht alles egal sein sollte, so wie Ludwig Licht es zunächst glaubt“, sagt Möhring. „Im Laufe der Handlung merkt er immer mehr, dass es in dem Fall um mehr geht als nur um einen Mord. Er bringt Licht ins Dunkel und gewinnt dadurch einen gewissen Idealismus zurück, der in der heutigen Zeit sehr schwer zu erhalten ist.“