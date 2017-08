Feuerwehreinsatz

Schweinheim. In Bonn-Schweinheim hat in der Nacht ein Wohnwagen, der vor einem Einfamilienhaus stand gebrannt. Die Flammen griffen auch auf das Haus über. Es entstand ein Schaden von 100.000 Euro.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.08.2017

Ein Feuer in Bonn-Schweinheim hat in der Nacht zu Dienstag großen Schaden angerichtet. In der Vennerstraße brannte ein Wohnwagen, der unmittelbar vor einem Wohnhaus abgestellt war komplett aus. Das Feuer griff auch auf das Einfamilienhaus über und beschädigte die Hauswand und das Dach. Die Familie mit zwei Kindern konnte das Haus frühzeitig verlassen, verletzt wurde niemand.

Ein weiterer Wohnwagen, der vor dem Haus abgestellt war, wurde ebenfalls beschädigt. Wie Einsatzleiter Rainer Franke auf Anfrage mitteilte, wurde ein Bewohner des Hauses gegen kurz vor vier Uhr auf das Feuer aufmerksam und alarmierte die Feuerwehr.

Das Feuer selbst konnte schnell gelöscht werden, Hitze- und Rauchentwicklung unter dem Dach forderten längere Nachlöscharbeiten von den Löschkräften, so Franke. Ein Trupp der Feuerwehr, die mit insgesamt rund 50 Wehrleuten ausgerückt war, bekämpfte den Rauch von der Dachluke aus.

Die Ursache des Feuers ist noch unbekannt. Die Feuerwehr schätzt den Schaden an den beiden Caravans und dem Haus auf 100.000 Euro. Einer der beiden Wohnwagen brannte komplett aus, auch der andere hat erhebliche Schäden an der Außenwand, so Franke.

Um kurz vor sieben Uhr konnte die Feuerwehr den Einsatz beenden.