Haus Annaberg in Friesdorf

Bad Godesberg. Der spätere Kaiser Wilhelm II. war als Kronprinz oft zu Gast bei Zuckerbaron Pfeifer im Haus Annaberg oberhalb von Friesdorf. Seine Lieblingsbeschäftigung: Eine Tennispartie mit der Dame des Hauses.

Von Ebba Hagenberg-Miliu, 24.04.2018

Der letzte deutsche Kaiser Wilhelm II. soll also wirklich als Kronprinz seine Freizeit über den Dächern von Friesdorf verbracht haben? „Mit der Dame des Hauses spielte Wilhelm Tennis und blockierte anschließend das damals einzige Badezimmer von Haus Annaberg“, erklären Inke Kuster und Roland Rudolf. Spätestens an dieser Stelle spitzten die Zuhörer beim Vortrag der beiden Lokalhistoriker im Trinkpavillon die Ohren.

Der 18-jährige Prinz war ab 1877 für zwei Jahre an der Universität Bonn eingeschrieben: für nicht weniger als zehn Fächer in vier Semestern. „Zum nachhaltigen Arbeiten müsste man Wilhelm anhalten, da er von Natur aus ein solcher Bummler und Tagedieb ist“, klagte Mutter Victoria in einem Brief an ihren Mann. Und ihrem Ältesten redete sie ins Gewissen: „Hoffentlich trinkst und rauchst Du in den Kneipen nicht zu viel.“

Ob sie beruhigt hätte, dass der Sohnemann offenbar seine Kumpane aus dem Studentencorps „Bonner Preußen“ gleich mit ins Haus Annaberg nahm? Und zwar zum ausgiebigen Feiern, aber eben auch zum Tennisspielen. Denn Wilhelm war mit den Besitzern dieses Sommersitzes auf der waldigen Anhöhe zwischen Bonn und Godesberg so gut bekannt, dass er sie später auch zu seiner Hochzeit einlud, berichteten Kuster und Rudolf.

Sommerresidenz eingerichtet

Des Prinzen Gastgeber waren der Zuckerfabrikant Eugen Pfeifer und dessen Gattin Paula Maria mit ihren vier Töchtern, eine Familie der Kategorie „reiche Millionäre von Köln“, wie Rudolf augenzwinkernd ausführte. „Es gab nämlich auch arme Millionäre.“ Auf dem Annaberg hatte sich der Zuckerbaron im ehemaligen preußischen Versuchsgut eine Sommerresidenz eingerichtet, die er 1887 im Stil des Historismus noch weiter ausbauen sollte. Edel lateinisch hieß der Prachtbau inmitten des herrlichen Parks mit exotischen Bäumen und Springbrunnen nun „Tusculum“, behaglicher Landsitz. Zur Einweihung schmetterte der Friesdorfer Männergesangsverein. Säulen, malerische Balkone, Türmchen und Erker zeichneten das Haus aus, innen wartete aller Komfort.

Der von Asthma geplagte Pfeifer ließ auch einen Lift einbauen. In der Remise standen Kutschen und dann auch eine Benz-Limousine bereit. „Der Hausherr ist von Köln aus jedoch lieber in die Sommerfrische geritten gekommen“, so Kuster. Die Crème de la Crème der rheinischen Wirtschaft und der Adel seien beim Zuckerbaron ein und aus gegangen. Die Angestellten waren derweil im Obergeschoss spartanisch ohne fließend Wasser untergebracht. Die Pfeifers seien jedoch auch sozial engagiert gewesen und hätten Friesdorf das „Klösterchen“ Paula-Maria-Stift für Alte und Kranke eingerichtet, das danach Kindergarten, Altenheim und heute Hotel wurde.

1915 starb Eugen Pfeifer, und seine Frau Paula Maria hielt es nur noch zwei Jahre im großen Anwesen aus. 1917 kaufte es Graf Wilhelm von Westerholt, der 1919 kurzzeitig ein kanadisches Regiment einquartieren musste. 1952 ging Annaberg an den lettischen evangelischen Pfarrer Jazeps Urdze, in dessen Familie es auch heute noch als Tagungszentrum für den Baltischen Christlichen Bund liegt.

Und dann präsentierten Kuster und Rudolf noch ein nettes Aperçu ihrer Recherchen vor Ort im Unterholz: einen alten Tennisball mit einem Sütterlin-W. Wenn da nicht der Bummelprinz mal wieder einen Ball weit übers Spielfeld hinaus geschlagen hatte.