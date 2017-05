Bürgerstiftung setzt Projekt Buchpaten fort

Bad Godesberg. "Eine Buchpatenschaft fördert die Kinder, leistet oft einen Beitrag zur Integration, schafft menschliche Verbindung und stiftet Sinn", so wirbt die Bürgerstiftung Rheinviertel um neue Buchpaten für ihr Projekt an vier Godesberger Grundschulen.

26.04.2017

Seit 2011 betreibt sie dieses Projekt mit ihrer Unterstiftung "Für uns Pänz". "Wir haben zuerst in einer Grundschule begonnen und waren begeistert, wie sehr das Projekt den Kindern nutzt und menschliche Beziehungen zwischen ihnen und ihren Paten herstellt", erklärt der Stiftungsvorsitzende, Wolfgang Picken. "Also haben wir es beständig erweitert und realisieren es jetzt an Beethoven-, Donatus-, Burg- und Servatiusschule."

Das Buchpatenprojekt fördert die Sprach- und Lesefähigkeit der Kinder. Eine halbe Stunde pro Woche treffen sie sich vormittags mit ihren Paten in den Räumlichkeiten der Schule. Die Kinder dürfen ein Buch auswählen, das sie mit ihren Paten lesen und besprechen.

Dadurch wird den Kindern die Welt der Bücher nähergebracht und ihr Selbstbewusstsein gestärkt. Auch erfahren sie Wertschätzung und Interesse an ihrer Person und ihrem Leben.

"Dies ergibt eine ganz persönliche und individuelle Förderung der Kinder durch ihre Paten", so Evelyn Wittbrodt, Schulleiterin der KGS Donatusschule in Plittersdorf. Auch an der KGS Servatiusschule in Friesdorf hat man wesentliche Verbesserungen der Sprache bei Kindern mit Buchpaten beobachten können, bestätigt Darja Ploetz, pädagogische Leiterin der OGS Servatiusschule und wünscht sich: "Das Projekt sollte unbedingt weitergeführt werden." (ca)

Interessenten können sich bei Koordinatorin Verena Kraft melden unter der Rufnummer 0228/36834223 oder per Mail an ehrenamt.rheinviertel@godesberg.com