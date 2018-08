Huppenbergstraße in Pech

WACHTBERG-Pesch. Ein Wasserrohrbruch hat am späten Donnerstagabend bis in die Nacht hinein die Leitungswasserversorgung von einigen Haushalten in Wachtberg-Pech gestoppt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.08.2018

Ende Juli kam es aufgrund von Brückenarbeiten am Grüner Weg in Höhe der Huppenbergstraße in Wachtberg-Pech schon einmal zu einem Wasserrohrbruch. Rund 14 Tage später standen am späten Donnerstagabend einige Haushalte für Stunden wieder ohne Leitungswasser da. Der Grund war laut der Geschäftsführung des Wachtberger Energie- und Wasserversorgers enewa ein Folgeschaden aus dem ersten genannten Rohrbruchs.

Die Reparaturarbeiten an der Wasserleitung dauerten bis in die späte Nacht. Gegen 4 Uhr am Freitagmorgen konnte die Leitung dann wieder frei gegeben werden, so dass die betroffenen Haushalte wieder mit Leitungswasser ohne Einschränkungen versorgt wurden.