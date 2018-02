Amerikanische Siedlung

In Plittersdorf muss eine Wasserleitung repariert werden.

Plittersdorf. Ein Wasserrohrbruch sorgt seit dem frühen Dienstagmorgen für Versorgungs-Probleme in der Amerikanischen Siedlung in Plittersdorf. Der Frost soll jedoch nicht dafür verantwortlich sein.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.02.2018

In der Amerikanischen Siedlung in Plittersdorf ist am Dienstagmorgen ein Wasserrohr geplatzt. Wie Veronika John, Pressesprecherin der Bonner Stadtwerke, auf Anfrage mitteilte, sind sechs Mehrfamilienhäuser im Steubenring betroffen.

Gegen 6.45 Uhr ist der Schaden an der Wasserleitung gemeldet worden. Arbeiter sind nun damit beschäftigt, das Problem zu lösen und die Leitung wieder zu reparieren. Nach Angaben der SWB soll in den Wohnungen bis 16 Uhr das Wasser wieder fließen. Die Straße musste am Dienstagmorgen zeitweise gesperrt werden.

Bei der betroffenen Leitung handelt es sich um eine normale Wasserleitung, nicht um eine Hauptleitung. Nach Angaben der Sprecherin war nicht der Frost für den Bruch verantwortlich, es soll sich um einen "normalen Wasserleitungsschaden" handeln.

Der aktuelle Dauerfrost stelle für die Leitungen kein großes Problem dar, so John. Probleme könne es jedoch geben, wenn es wieder taut.