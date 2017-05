Feuerwehr in Bad Godesberg

Bad Godesberg. Die Löschgruppe Bad Godesberg hat die erste Kinderfeuerwehr in Bonn gegründet. Mitmachen können alle von sechs bis zehn Jahren - doch es gibt schon eine Warteliste.

Von Lea Daume, 01.05.2017

Die Feuerwehr Bad Godesberg hat Zuwachs bekommen: Als erste Löschgruppe in Bonn gründete sie am Freitag offiziell die Nachwuchstruppe „Feuerfüchse“, die erste Kinderfeuerwehr in Bonn. Das Pilotprojekt ist offen für alle Kinder ab sechs Jahren. Das Konzept sieht vor, den Mädchen und Jungen nicht nur feuerwehrtechnische Themen wie Notruf, Brandschutzaufklärung oder Erste Hilfe spielerisch beizubringen, sondern auch weitere Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Gemeinschaftsfähigkeit und Hilfsbereitschaft zu fördern. Viele Kinder scheinen nur auf eine solche Gelegenheit gewartet zu haben: Schon jetzt ist die Warteliste lang.

„Eine Kinderfeuerwehr ist super, weil sie für Kinder in dem Alter ist, in dem man gerne Feuerwehrmann oder Polizist werden möchte“, bringt Lennart die Sache auf den Punkt. Er ist eines der acht Kinder, die einen Platz bei den „Feuerfüchsen“ ergattert haben. Betreut wird die Nachwuchswehr von den Erzieherinnen Jennifer Schmitz und Corinna Jendro sowie Lehrerin Isabell Apel. Das Trio geht das Thema spielerisch an, es führt den Nachwuchs langsam an die großen Gerätschaften und das Geschehen in der Feuerwehrgemeinschaft heran. „Viele Kinder haben sehr viel Lust auf Feuerwehr, aber auch großen Respekt vor den Aufgaben“, berichtet Schmitz. „Den wollen wir ihnen nehmen, es soll viel gespielt und ausprobiert werden.“

Michael Drolshagen, Bad Godesberger Löschzugführer, freut sich über den jungen Zuwachs: „Die Idee entstand vor rund einem Jahr ganz spontan beim Eisessen, weil wir schon länger gemerkt haben, dass besonders die jüngeren Kinder auf Veranstaltungen großes Interesse an unserer Spritzbude oder den Löschfahrzeugen haben“, erinnert er sich. Das ist auch bei der Gründung am Freitagabend spürbar. Obwohl es zeitweise regnet, lassen sich die Kinder kaum von den Feuerwehrgeräten weglocken, die zum Ausprobieren bereitstehen. „Die Kinder in diesem Alter haben einfach noch eine Begeisterungsfähigkeit, die sehr gut hierherpasst“, sagt Bettina Bormann aus Bad Godesberg. Ihre Tochter Henriette ist zwar erst sieben Monate alt, steht aber jetzt schon auf der Warteliste für die „Feuerfüchse“. Sicherheitshalber, denn das Interesse ist groß.

„Wir starten erst einmal mit der achtköpfigen Gruppe und schauen dann, wie sich das Projekt weiter entwickelt“, so Schmitz. „Vielleicht wird das Angebot erweitert, wenn alles gut funktioniert.“ Damit sich der Nachwuchs von Anfang an als Team fühlt, gab es von Wehrmann Thomas Greyer blaue T-Shirts für alle, Michael und Heike Drolshagen steuerten die Feuerwehrhelme bei. Dass sie irgendwann den Spaß an der Feuerwehr verlieren werden, können sich die Feuerfüchse nicht vorstellen: Die Jugendfeuerwehr ist das erklärte Ziel der Truppe – oder gar noch mehr. „Ich möchte später gern Feuerwehrmann werden“, sagt der neunjährige Luca. „Ich glaube, dass es ein cooler Job ist, Feuer zu löschen und Menschen zu helfen.“ Den ersten Schritt hat er nun schon getan.