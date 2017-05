Nach "Rhein in Flammen"

08.05.2017 Bonn. Am Samstagabend wurde ein 17-jähriger Junge von vier Männern zur Herausgabe von Bargeld gezwungen. Sie hielten ihm eine abgebrochene Bierflasche vor und flüchteten danach.

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Raub, der sich am Samstagabend gegen 21:10 Uhr in der Bonner Rheinaue ereignete. Ein 17-Jähriger meldete den Vorfall am Sonntag der Polizei Köln.

Am Samstagabend wollte er das Veranstaltungsgelände von "Rhein in Flammen" verlassen und wurde auf einem Weg von vier Unbekannten mit einer Bierflasche mit abgebrochenem Hals zur Herausgabe von Bargeld gezwungen. Danach flüchteten die Täter.

Die Polizei sucht nun mit folgender Beschreibung nach den Männern:

Die erste Person war ca. 1,70-1,73 m groß und etwa 27 Jahre alt. Er hatte eine dünne Statur, ein eckiges Gesicht mit Akne, sowie schwarze, glatte Haare die seitlich kürzer geschnitten waren. Der mutmaßliche Täter trug eine graue Kapuzenjacke, Jeans, kariertes Flanellhemd und sprach gebrochenes Deutsch.

Der zweite Verdächtige war ca. 1,90 m groß und zwischen 23 bis 25 Jahre alt. Er war von sehr dünner Statur und hatte kurzes, schwarzes Haar.

Der Dritte und vierte Mann waren beide etwa 1,75 m groß und zwischen 20 und 25 Jahre alt. Sie waren von eher normaler Statur, wobei einer von ihnen dicke, schwarzes Haar hatte.

Die Polizei bittet Zeugen, denen diese Gruppe am besagten Abend aufgefallen ist, oder der die beschriebenen Männer kennt sich unter der Rufnummer 0228/15-0 zu melden. Das Kriminalkommissariat 32 ermittelt in dem Fall.

(ga)