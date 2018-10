Zimmer mit Gleisanschluss

BONN/BAD GODESBERG. Trotz Wohnungsnot stehen viele Apartments in Bonner Bahnhöfen leer. Wie viele genau, konnte ein Sprecher der Bahn nicht sagen.

Von Scarlet Schmitz, 05.10.2018

Es gibt noch viele freie Wohnungen in Bonn mit zentraler Bahnhofslage. Aber sie werden nicht vermietet. Sie stehen einfach nur leer. Alte Empfangsgebäude, die von der Deutschen Bahn nicht mehr genutzt werden, liegen oft still und verlassen da.

Die Wohnungen in den Bahnhöfen von Bad Godesberg, Beuel, Mehlem, Königswinter und Niederdollendorf sind größtenteils unbewohnt, und die Bahn hat auch kein Interesse an einer künftigen Vermietung.

Familie Lorenz wohnt derzeit noch als letzte Mietpartei im Bahnhof Bad Godesberg, obwohl weitere Wohnungen in dem Haus frei stehen. Ähnlich sieht es auch an der Beueler Station aus: Dort gibt es nur wenige Vermietungen und viel Leerstand.

Zu den genauen Zahlen wusste die Deutsche Bahn allerdings keine Angaben zu machen: „Es gibt noch bestehende Mietverträge in Beuel und Godesberg, aber wie viele Wohnungen dort leer stehen und wie viele Mietparteien sich noch in den Empfangsgebäuden befinden, dazu kann ich nichts sagen“, so ein Sprecher der Deutschen Bahn.

In Bonn mangelt es an Bauland

In den Empfangsgebäuden von Mehlem und Königswinter sieht die Wohnsituation noch karger aus. Dort gibt es nach Aussage der Bahn zwar bestehende Wohnungen, jedoch werde keine davon genutzt, noch sei eine Vermietung geplant. Über die Gründe konnte der Sprecher selbst nur spekulieren: „Vielleicht, weil sie schon sehr alt sind und komplett saniert werden müssten.

In solchen Fällen wird das Unternehmen wirtschaftlich abwägen, ob sich eine Investition überhaupt noch lohnt.“ Die Gebäude Beuel und Godesberg würden verkehrssicher gehalten, aber ansonsten werde in keinerlei Maßnahmen investiert. „Dabei kann man durchaus von Wohnungsnot auf dem Bonner Immobilienmarkt sprechen“, meinte Jürgen Schönfeldt, Geschäftsstellenleiter des Mieterbundes Bonn/Rhein-Sieg/Ahr.

Markus Schmitz vom Presseamt Bonn erklärte, dass es vor allem an einem entsprechenden Angebot bezahlbarer Mietwohnungen fehle. „Der Bonner Wohnungsmarkt ist insbesondere im preisgünstigen Segment von einem Mangel an geeignetem Wohnraum bei gleichzeitig steigender Nachfrage gekennzeichnet“, so Schmitz. Zudem mangele es an Bauland in Bonn.

Die Deutsche Bahn wisse nicht, wohin mit ihren Immobilien, während die Stadt händeringend auf der Suche nach Bauland und Wohnungen sei. Aber die Bahn scheine ja auch nicht zu wissen, wie viele Wohnungen sie überhaupt zu vermieten habe, so Schmitz.

Die Investoren entscheiden

Um sie vor dem Verfall zu retten, verkauft die Bahn ausgediente Objekte wie zum Beispiel den Niederdollendorfer Bahnhof. „Wir schauen, inwiefern die Gebäude noch als Eigenbedarf genutzt werden können und wie wichtig uns ein Bahnhof erscheint. Von Immobilien, die nicht mehr für das Kerngeschäft dienlich sind, wird sich das Unternehmen trennen“, erklärte der Bahnsprecher.

Für Niederdollendorf scheint die Bahn einen Interessenten gefunden zu haben: „Es gibt Verhandlungen über den Verkauf des Empfangsgebäudes. Aber wir befinden uns noch im Gespräch, bisher ist noch nichts beschlossen. Es wäre denkbar, dass dort neue Wohnungen entstehen, aber das obliegt dem Investor selbst“, so der Bahnsprecher.