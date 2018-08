52-Jährige vermisst

BONN. Die vermisste Sabine K. ist am Dienstag wieder wohlbehalten aufgefunden worden. Die 52-Jährige wurde am 30. Juli als vermisst gemeldet.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.08.2018

Die vermisste Sabine K. ist am Dienstag wohlbehalten aufgetaucht. Wie die Beamten mitteilen, wurde der Aufenthaltsort der 52-Jährigen aus Bonn-Friesdorf am Dienstag ermittelt und sie wurde dort angetroffen. Am 30. Juli verwand die 52-Jährige nach einem Aufenthalt in der Bonner Uniklinik. Einen Tag zuvor wurde sie nach einem Sturz in die Klinik eingewiesen. Sie verließ diese auf eigene Verantwortung, kehrte allerdings nicht zu ihrer Wohnanschrift zurück.