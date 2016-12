Großeinsatz in Bad Godesberg

Der Gesuchte verschanzte sich in seiner Wohnung in der Quellenstraße im Bad Godesberger Stadtteil Schweinheim.

29.12.2016 Bad Godesberg. Die Bonner Polizei ist am Donnerstag in Bad Godesberg ausgerückt, um einen Haftbefehl zu vollstrecken. Die gesuchte Person leistete Widerstand – und legte Feuer in der eigenen Wohnung.

Die Bonner Polizei hat am Donnerstagmittag eigenen Angaben zufolge einen per Haftbefehl gesuchten Mann im Bad Godesberger Ortsteil Schweinheim festnehmen wollen. Die Beamten hatten einen Hinweis über den Aufenthalt des Gesuchten in dessen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Quellenstraße erhalten und starteten ihren Einsatz gegen 11:25 Uhr.

Der Verdächtige reagierte zunächst nicht auf das Klingeln der Beamten, so dass diese sich anderweitig Zugang zum Treppenhaus verschafften. Unter der Türschwelle des Gesuchten bemerkte die Polizei dann Rauchentwicklung. Die Feuerwehr und Spezialkräfte wurden sofort alarmiert. Das Gebäude, in dem 13 Mietparteien gemeldet sind, wurde umgehend evakuiert.

Gegen 12:50 soll sich der Mann dann freiwillig der Polizei gestellt haben. Nach ersten GA-Informationen litt der Gesuchte unter psychischen Problemen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist allerdings unklar, weshalb der 45-Jährige Mann verhaftet werden sollte. Auch zum Ausmaß der Brandstiftung können noch keine genaueren Angaben gemacht werden. (Jens Kleinert, Sebastian Meltz)