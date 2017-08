Neuer Standort für Weihnachtscircus

Bad Godesberg. Die Rigal'sche Wiese soll weiter eine Spiel- und Freizeitfläche bleiben, Veranstaltungen sollen die Ausnahme bleiben. Der Weihnachtscircus muss nach seinem Gastspiel die Fläche wieder herstellen.

Die Rigal'sche Wiese soll auch künftig nur in begründeten Ausnahmefällen für Veranstaltungen genutzt werden. Das teilt die Stadt Bonn in einer Mitteilung für die nächste Sitzung der Bezirksvertretung Bad Godesberg mit. Wie berichtet, gastiert der Bonner Weihnachtscircus in diesem Jahr vom 15. bis 31. Dezember erstmals in Bad Godesberg.

Laut Bericht der Stadt soll der Aufbau etwa acht bis zehn Tage dauern und der Abbau in wenigen Tagen während der ersten Januarwoche erfolgen. „Stellflächen auf dem Parkplatz an der Rigal'schen Wiese werden nicht in Anspruch genommen. Auf der Wiese werden nur die für den Betrieb notwendigen Fahrzeuge abgestellt“, so die Verwaltung. Die Transportfahrzeuge bleiben während des Gastspiels nicht auf der Wiese.

Bis auf Heiligabend und den ersten Weihnachtsfeiertag finden täglich zwei Vorstellungen statt. Die Abendvorstellung wird laut Stadt spätestens um 21 Uhr beendet sein. Dass sie bei der Nutzung der „Riga“ eine Ausnahme macht, hat auch mit der langjährigen Tradition zu tun. „Der Bonner Weihnachtcircus ist ein in Bonn etablierter Programm-Zirkus mit internationalen Künstlerinnen und Künstlern, der seit elf Jahren in der Stadt gastiert“, so die Stadt. Der Zirkus-Betreiber sei im Sommer auf der Suche nach einem neuen Standort an die Verwaltung herangetreten. Wegen der Sanierung der Beethovenhalle und der anschließenden Neugestaltung des Geländes steht dieser Standort nicht mehr zur Verfügung.

Die im vergangenen Jahr genutzte Fläche an der Siegburger Straße in Beuel hatte sich als nicht geeignet erwiesen, der Zirkus war dort buchstäblich im Matsch versunken.

Die Verwaltung werde die Konditionen zur Nutzung und Wiederherstellung der Fläche auf der Rigal'schen Wiese in einem mit dem Zirkusbetreiber abzuschließenden Platzpachtvertrag festlegen. In Beuel waren die Schäden durch Nässe und Frost im vergangenen Winter so groß, dass der Bonner Weihnachtscircus die Saison laut den Veranstaltern mit einem Verlust beendete.