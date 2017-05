Drei Tote bei Familiendrama

Bonn. Nach dem Familiendrama in Bonn-Plittersdorf mit drei Toten hat die Staatsanwaltschaft am Dienstag die Ergebnisse der Obduktion des 40-jährigen Familienvaters und mutmaßlichen Täters bekanntgegeben.

Von Rita Klein, Sebastian Fink, 23.05.2017

Einen Tag nach dem tödlichen Drama in der Martin-Luther-King-Straße in Bonn-Plittersdorf hat die Staatsanwaltschaft am Dienstag die Ergebnisse der Obduktion des 40-jährigen Vaters bekanntgegeben. Wie berichtet, hat nach Angaben der Bonner Polizei ein 40-jähriger Vater zunächst seine 39-jährige Frau und das gemeinsame dreijährige Kind getötet und sich anschließend mit einem Messer schwere Verletzungen zugeführt. Als die Polizei ihn in der Wohnung überwältigen wollte, griff er die Beamten mit einem Messer an. Die Polizisten schossen auf den Angreifer, er verstarb in der Folge ebenfalls.

Wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte, starb der 40-Jährige laut Obduktionsergebnissen an der Summe seiner Verletzungen. Er sei verblutet, teilte Karen Essig von der Staatsanwaltschaft mit. Zu den Verletzungen, die er sich mit dem Messer selbst zugeführt hatte, kamen demnach noch drei Schussverletzungen hinzu. Jeweils eine Kugel traf den Mann in jeden Oberschenkel, eine weitere Kugel aus den Waffen der Polizisten traf ihn im Bereich des Unterbauchs. Welche Verletzungen er sich selbst mit dem Messer zugefügt hatte, wollte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft zum Schutz der Persönlichkeitsrechte des Mannes nicht mitteilen.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Bonn dauern an. Inwiefern das Verhalten der Bonner Polizisten gerechtfertigt war, sollen die Ermittlungen der Polizei Köln ergeben.