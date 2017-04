Brand bei SGL Carbon

Lannesdorf. Nach dem Brand auf dem Betriebsgelände von SGL Carbon in Lannesdorf am Donnerstagabend läuft die Produktion wieder weitgehend normal. An einem Knetmischer war ein Feuer ausgebrochen.

Von Stephan Knopp, 27.04.2017

Das Dach zerstört, die Fabrikhalle verrußt: Dieses Bild bietet sich auf dem Gelände der SGL Carbon in Lannesdorf am Tag nach dem Brand. Dort war am Donnerstagabend an einem Knetmischer ein Feuer ausgebrochen, das die automatischen Löschanlagen nicht eindämmen konnten. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Löscharbeiten der Bonner Feuerwehr mit rund 70 Kräften verlief laut deren Pressesprecher Jörg Schneider problemlos. Obwohl Industriebrände in Bonn eher selten seien, hätten die Löscheinheiten routiniert gearbeitet. Bei dem Brand entstand starker Rauch, den die Feuerwehr nach einer Messung aber als ungefährlich einstufte. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht. Messwagen hatten die Luft in der Umgebung kontrolliert.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Genaueres zur Brandursache kann man bei SGL Carbon noch nicht sagen. Die Ermittlungen laufen noch. Bislang gehe man aber von einer technischen Ursache aus, teilt Pressesprecher Kevin Krause am Freitag auf Anfrage mit.

„In der Knetmischerei werden für die Produktgruppe Die-Molded bei Temperaturen zwischen 200 und 300 Grad Celsius Trockenstoffe und Bindemittel (Pech) vermischt und geknetet“, erklärt er. Die Produktgruppe stelle Spezialgraphite her, unter anderem für Anwendungen in der Automobilindustrie.

Höhe des Schadens noch unklar

Wie hoch der Schaden ist, und welche Auswirkungen er hat, darüber könne man laut Krause noch keine Aussage tätigen. Der Betrieb auf dem Gelände der Godesberger Niederlassung gehe aber überwiegend weiter. Die Knetmischerei stehe zwar derzeit still, stelle aber nur einen kleinen Bereich auf dem Gelände dar. In den übrigen Abteilungen laufe die Produktion normal.

Die SGL Group sind ein weltweit führender Hersteller von Produkten aus Carbon. In Bonn beschäftigt das Wiesbadener Unternehmen rund 650 Mitarbeiter.