Lannesdorf. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am frühen Abend des 25. Januars in Lannesdorf ereignet hat. Ein 17-jähriger Fußgänger wurde bei dem Unfall von einem Auto verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.01.2018

Wie die Polizei berichtet, wurde ein 17-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in Lannesdorf verletzt, der sich bereits am Donnerstag, 25. Januar in Lannesdorf ereignet hat. Gegen 18 Uhr betrat der junge Mann die Fahrbahn der Mehlemer Straße im Bereich der Einmündung Am Noßbacher Weg. Dort soll es zu einem Kontakt mit einem silbernen Ford mit Siegburger Kennzeichen gekommen sein.

Der Wagen habe anschließend seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den Jugendlichen zu kümmern. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Mögliche Zeugen des Unfalls , die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dem Fahrzeugführer machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0228/150 bei der Polizei zu melden.