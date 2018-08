Bis nach Hause verfolgt

Bonn. Eine 28-jährige Radfahrerin ist von einem Unbekannten in Friesdorf belästigt worden. Der Tatverdächtige sprach sie aus einem BMW heraus an und folgte ihr bis vor die Haustür. Nun wurde er von der Polizei ausfindig gemacht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.08.2018

Die Bonner Polizei hat einen Mann ermittelt, der am Sonntag, den 22. Juli, eine Radfahrerin in Friesdorf belästigt hat. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die 28-Jährige damals zwischen 19 und 20 Uhr mit ihrem Fahrrad über die B9 in Richtung Friesdorf, als sie von dem Unbekannten aus einem schwarzen BMW heraus angesprochen wurde.

Im Zuge der Veröffentlichung - so teilte es die Polizei am Donnerstag mit - haben zahlreiche Hinweise zu einer Identifizierung des Unbekannten geführt. Der Mann wurde zum Sachverhalt befragt. Die Staatsanwaltschaft prüft nun, ob eine strafbare Handlung vorliegt.

Die Radfahrerin hatte damals nicht auf die Ansprache des Mannes reagiert, wurde von dem Auto daraufhin jedoch über die Hochkreuzallee bis zu ihrer Wohnanschrift verfolgt. Dort wurde der Unbekannte aufdringlich und äußerte, die Füße der 28-Jährigen berühren und fotografieren zu wollen. Dann wollte der Mann der Radfahrerin ins Haus folgen. Dies konnte sie jedoch verhindern, woraufhin der Unbekannte davon fuhr.