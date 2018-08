Bis nach Hause verfolgt

Bonn. Eine 28-jährige Radfahrerin ist am Sonntag, 22. Juli, von einem Unbekannten in Friesdorf belästigt worden. Der Tatverdächtige sprach sie aus einem schwarzen BMW heraus an folgte ihr bis vor die Haustür.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.08.2018

Am Sonntag, 22. Juli, hat ein Unbekannter eine Radfahrerin in Friesdorf belästigt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die 28-Jährige zwischen 19 und 20 Uhr mit ihrem Fahrrad über die B9 in Richtung Friesdorf, als sie von dem Unbekannten aus einem schwarzen BMW heraus angesprochen wurde.

Die Radfahrerin reagierte nicht auf die Ansprache, wurde von dem Auto daraufhin jedoch über die Hochkreuzallee bis zu ihrer Wohnanschrift verfolgt. Dort wurde der Unbekannte aufdringlich und äußerte, die Füße der 28-Jährigen berühren und fotografieren zu wollen. Dann wollte der Mann der Radfahrerin ins Haus folgen. Dies konnte sie jedoch verhindern, woraufhin der Unbekannte davon fuhr.

Nach Zeugenangaben kann der Tatverdächtige wie folgt beschrieben werden: Er ist etwa 30 Jahre alt, 1,75 Meter groß mit kräftiger Statur, hat eine Glatze und war zur Tatzeit bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt und blauen Jeans. Der BMW ist ein älteres Modell, hat zwei Türen und ein Bonner Kennzeichen.

Das zuständige Kriminalkommissariat 37 hat die Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Hinweise zu dem Unbekannten nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0228/150 entgegen.