Ein bislang unbekannter Mann hat in der Nacht zu Sonntag versucht, eine 70-jährige Frau in Mehlem zu berauben.

Mehlem. Ein bislang unbekannter Mann hat in der Nacht zu Sonntag versucht, eine 70-jährige Frau in Mehlem zu berauben. Doch die Frau handelte geistesgegenwärtig.

Von Heike Hamann, 06.11.2017

Wie die Polizei mitteilt, war die Fußgängerin gegen 1.45 Uhr zu Fuß auf der Austraße unterwegs, als ihr der dunkel gekleidete und zudem maskierte Mann aus Richtung Rhein entgegenkam.

Laut Bericht habe der Unbekannte plötzlich nach ihrer Handtasche gegriffen und versucht, ihr diese zu entreißen. Die Frau habe daraufhin geistesgegenwärtig die Tasche festgehalten und sei dabei dann gestürzt. Dadurch erlitt die 70-Jährige leichte Verletzungen. Der Täter flüchtete ohne Beute in unbekannte Richtung, teilen die Beamten weiter mit. Passanten, die die Hilferufe der Frau hörten, kamen ihr zur Hilfe.

Das Kriminalkommissariat 32 der Bonner Polizei hat mittlerweile die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. Wer die Tat in Mehlem beobachtet hat oder verdächtige Beobachtungen in Tatortnähe gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02 28/1 50 mit der Polizei in Verbindung zu setzten.