Autospiegel in Bonn beschädigt

Bad Godesberg. Unbekannte haben in der Nacht zu Montag insgesamt sechs Autos demoliert, die auf der Gutenbergallee, Rolandstraße und der Konstantinstraße in Rüngsdorf abgestellt waren.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.02.2019

Wie die Bonner Polizei mitteilt, wurden bei den Autos in Rüngsdorf in allen Fällen die Außenspiegel beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen in der Gutenbergallee, Rolandstraße und der Konstantinstraße aufgenommen und bittet um Hinweise.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 mit den Ermittlern des Kriminalkommissariats 35 in Verbindung zu setzen.